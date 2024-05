A tres días de las elecciones del domingo 2 de junio, renunció Jorge Magaña, quien pretendía reelegirse a la alcaldía de Mazamitla confirma el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

Tras la sesión ordinaria de este jueves, la autoridad electoral informó que ya no dan los tiempos para la sustitución de la planilla, ante la dimisión de la mayoría de sus integrantes.

Caso similar sucedió en el municipio de Tuxpan, donde también se bajó Claudia Gil Montes de Morena, por lo que en ambos casos los votos que se emitan serán nulos.

A esto se suma la no instalación de cinco de las 15 casillas en tres comunidades de Jilotlán de los Dolores, donde votarían más de 2 mil 200 ciudadanas y ciudadanos, lo que representa el 36 por ciento de la lista nominal.

En este caso, los funcionarios consideraron que no había condiciones para la elección, no recibieron la documentación electoral y renunciaron.