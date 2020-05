No trabaja más en el Poder Judicial de Jalisco el hombre bautizado en redes sociales como #LordJudicatura, quien fue grabado en presunto estado de ebriedad cuando atropelló a un automovilista con el que tuvo un altercado vial.

Se trata de Eduardo Gutiérrez Corza, quien se desempeñaba como notificador del Juzgado de Control y Oralidad de Ocotlán.

Luego que el incidente vial se volvió viral el Consejo de la Judicatura determinó suspender sin goce de sueldo a Gutiérrez Corza, y al cabo de unos días el funcionario decidió renunciar al cargo.

En sus redes sociales el Presidente del Poder Judicial Ricardo Suro dijo que “en una institución encargada de impartir justicia, no hay cabida para personas cuyas acciones demeriten la función pública.”

Por otra parte el DIF Jalisco no ha informado cuál es la situación del Sub Director General de Desarrollo Comunitario Israel González, detenido la semana pasada por policías de Guadalajara a quienes amenazó con hacer que los corrieran por haberlo molestado. (Por José Luis Escamilla)