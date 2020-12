La iniciativa privada y el Gobierno de Jalisco anuncian recorridos navideños en colonias del Área Metropolitana de Guadalajara a partir del 12 de diciembre y hasta el 23, para repartir cien mil juguetes.

Se instalarán hasta 60 centros de acopio para recibir donaciones de juguetes no bélicos, que no utilicen pilas y que no necesiten envolverse, como son instalaciones de la Canaco, los DIF Estatal y Municipales, y Selva Mágica, entre otros.

La campaña se llama “Navidad para las y los superhéroes”, detalla el secretario de Asistencia Social, José Miguel Santos Zepeda.

“En los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, Guadalajara, Zapopan y Tonalá y estaremos visitando municipios que se encuentren un poquito más alejados de la zona centro, es deci, en Zapotlanejo, El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco”.

Destaca que se aplicarán pruebas Covid a los voluntarios, quienes entregarán los juguetes puerta por puerta. (Por Claudia Manuela Pérez)