Los retenes o filtros sanitarios que han instalado autoridades y pobladores de Nayarit han provocado molestia entre vecinos y visitantes de Puerto Vallarta, reconoce el Presidente Municipal de ese destino turístico Arturo Dávalos.

En uno de los retenes más severos quienes no acrediten su residencia en Nayarit o que indiquen que Puerto Vallarta es su destino y que solo van de paso pueden perder varios minutos.

“Hay otro que está en La Peñita. Ese sí está más duro, está manejado ya por gentes de ahí de La Peñita. Ahí sí te detienen, te hacen esperar si no eres de ahí, si no te conocen te hacen esperar una fila, llega una patrulla y te escolta pero a Los Ayala”

El Presidente Municipal de Puerto Vallarta dijo que aunque la instalación de retenes pudiera estar justificada por la pandemia, no hay ningún decreto oficial que impida el libre tránsito por el país. (Por José Luis Escamilla)