Luego de que la Corte dejó sin efectos la reforma para que los funcionarios públicos sancionados por corrupción no tengan otro cargo en el gobierno, el diputado Quirino Velázquez anunció que harán ajustes a la propuesta y la presentarán de nuevo.

Insiste en que no se equivocaron en la legislación, y que la reforma tuvo el apoyo de todos los partidos políticos en su momento.

Los diputados esperarán a que la Corte mande la sentencia completa para definir en qué proporción pueden retomar los castigos.

“También dice que atenta con la libertad de trabajo, no, porque cualquier persona podría desarrollarse en el ámbito privado sin ningún problema donde seguramente le costará más trabajo apropiarse de lo ajeno y tendrá sus propias penas”

Recientemente, también se aprobó que los delitos por corrupción puedan ser investigados sin importa cuánto tiempo haya transcurrido. (Por Mireya Blanco)