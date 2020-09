Vecinos de Jardines del Bosque denuncian un incremento de robos y asaltos en la zona, que atribuyen al arribo masivo de indigentes en los últimos meses quienes extendieron sus campamentos junto a las vías del tren, a la altura de avenida Arcos. Señalan que no son migrantes, sino que algunos de estos indigentes residían en la casona desalojada en Paseo de la Arboleda y Atmósfera y otros salieron de la zona de Pueblo Quieto.

Mencionan que otro problema es la contaminación, pues por las noches queman cables para sustraer el cobre. Un vecino señala.

“Generalmente en la noche, prenden fogatas, lo cual hace difícil dormir porque se está uno ahogando y dejan ahí los desperdicios que ya consideran que no les sirven y entonces he notado el incremento de la fauna nociva”.

Mencionan que este grupo de indigentes se apoderó de los carritos de supermercado de una tienda cercana y durante el día se llevan sus pocas pertenencias en ellos, pero por las noches retornan a instalar su campamento y muchos de ellos perpetran ilícitos para subsistir. (Por Héctor Escamilla Ramírez)