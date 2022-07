En materia laboral hay un antes y un después de la pandemia por Covid-19 señala el presidente de la Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor Franco.

Reconoce que aunque hay ofertas laborales para desempleados no hay personas interesadas en cubrirlas y los patrones están tardando para ocupar esas vacantes.

“Es un fenómeno que pasó después de la pandemia. Ya vimos cómo a los jóvenes de entre 18 y 25 años no hemos recuperado. Hubo un cambio después de la pandemia. Hay un antes y un después. No es algo solamente en México sino es un fenómeno que se viene viendo en otros países”.

Entrevistados por separado empresarios restauranteros y hoteleros aseguran que tienen oferta laboral pero no hay candidatos interesados.

Cuando llega algún prospecto el principal problema es que no cuentan con la capacitación necesaria. (Por José Luis Escamilla)