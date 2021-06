Los vehículos que circulan sobre la lateral de Periférico en el sentido que va de San Juan de Ocotán hacia Vallarta y que quieren dar vuelta en avenida Inglaterra, junto a las vías, regularmente se encuentran con un congestionamiento vial ocasionado por automovilistas desesperados que, indebidamente, se meten desde el retorno por una incorporación que en realidad es una salida.

Y es que este crucero, en donde el pasado 18 de febrero autoridades de la SIOP y del Ayuntamiento de Zapopan hicieron acuerdos con los vecinos para que no fuera modificado y que se instalaran semáforos, quedaron algunas obras medio inconclusas que favorecen a quienes no quieren hacer fila y se meten de manera indebida con el riesgo de que se generan accidentes.

La cosa se pone peor cuando está por pasar el tren, pues con el apuro de no quedarse ahí varado, los que vienen de todas las calles que ahí se cruzan, que por lo menos son de seis caminos distintos, quieren pasar de manera inmediata, pero nadie permite el paso al otro, haciendo de eso un gran nudo. (Por Aníbal Vivar Galván)