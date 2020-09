Hace ya un mes que Luis Luna no sabe absolutamente nada de sus padres quienes desaparecieron en el estado de Sinaloa, por lo que pide ayuda para encontrarlos.

Se trata del matrimonio conformado por Clarivel Armenta y Juan Luna, de 48 y 50 años respectivamente, quienes hace un mes fueron de visita al poblado de Sinaloa de Leyva con un familiar.

Luis ya denunció la desaparición de sus padres en la Fiscalía sinaloense, donde le pidieron que también diera parte a la Fiscalía de Jalisco.

“Pues me dijeron que todo esto le corresponde al estado de Sinaloa porque allá es donde ocurrieron los hechos. Que allá lo checara con Fiscalía más aquí me dijeron que todo eso le correspondía al estado de Sinaloa. Por parte de Fiscalía de Jalisco no me dieron un apoyo tal cual”,

Juan Luna y su esposa Clarivel Armenta viajaban a bordo de una camioneta Ford pick up color blanco modelo 2001. (Por José Luis Escamilla)