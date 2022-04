Los precios de los alimentos han aumentado 20 por ciento en un año, debido a diferentes factores, señala el presidente de la Cámara Alimenticia de Jalisco, Antonio Lancaster Jones.

Indica que las cadenas de distribución cambiaron debido a la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania, también afecta.

“A ver venimos de España, nosotros estuvimos hace 15 días en Alimentaria, en el foro global donde hablaban de insumos para la industria, la queja era lo mismo, lo mismo que traemos de bronca nosotros de vidrio, de aluminio, no tienen tampoco aluminio, no tienen vidrio, el plástico se les subió, cartón se les subió, los granos; no hay semillas de girasol, o sea las mismas dificultades que nosotros tenemos, es algo que ves a nivel global”.

Agrega que el cierre de exportaciones de Shangai por un fuerte brote de Covid, también afecta. (Por Claudia Manuela Pérez)