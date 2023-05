Al iniciar las obras en las calles Mariano Azuela y José R. Benitez para instalar los colectores del depósito pluvial del Parque San Rafael, viviendas en ambas vialidades ya presentan daños y aparecieron grietas. Al pasar los vehículos pesados que cargan los nodos del colector, hay vibraciones que están perjudicando las casas.

Habla Anabel Arroyo, afectada por las obras:

“Hoy en la mañana me amanecieron grietas en un muro, bueno en el muro de mi recámara y en el muro subiendo la escalera”.

Además prevalece la inconformidad por la instalación de las vallas y los cierre a los vecinos. Lo explica Liliana Amezcua.

“Ayer tuve que salir a trabajar y cuando regrese pues como sitiado, no podía podía entrar por un lado, no me dejaban entrar por el otro, por ejemplo la señora que nos surte el Yakult hoy no la dejaban entrar, ayer a vecinos no los dejaban salir”.

Aunque un vecino cuenta con una suspensión judicial para frenar las obras y los eventuales daños a su casa, los trabajos siguen en el sitio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)