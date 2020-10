Aunque se reportó saldo blanco en la Romería de este año, que por las condiciones sanitarias fue virtual, por no acatar las disposiciones municipales de no instalarse durante la Romería, los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan sancionaron a 12 comerciantes ambulantes, además de clausurar tres negocios establecidos por diversas irregularidades.

Se informó que los feligreses que se acercaron al vallado de seguridad fueron retirados sin registrarse contratiempos. Sólo se reportó el arresto de una persona en Zapopan por falta administrativa.

Si bien la comitiva de La Generala fue muy pequeña, no dejó de producirse basura, en el caso de Zapopan se reportó la limpieza de cuatro toneladas de desechos sólidos. Habla el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus:

“Simplemente para darles la cifra del año pasado comúnmente en el municipio de Zapopan recolectamos 70 toneladas cuando se celebra la tradicional Romería”

En total colaboraron cuatro mil 600 elementos en el operativo de seguridad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)