Luego de reportarse la presencia de elementos de la Guardia Nacional resguardando una finca en el cruce de Verona y Asís en la colonia Providencia, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, afirmó que se trató de una falsa alarma y por ello no se desarrolló el cateo programado por las autoridades federales a este inmueble. La finca estaba desocupada y ofrecía renta de consultorios médicos.

“Según la propia expresión del titular de la Guardia Nacional para Jalisco, fue una falsa alarma, llegaron a verificar el inmueble y no había absolutamente nada, por lo tanto fue una falsa alarma afortunadamente”.

Sobre el reforzamiento de seguridad por parte de fuerzas militares, el edil señaló que a ellos les dijeron serían 650 y no 750 elementos, pero además estarían enfocados a labores de seguridad no en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino otros municipios aledaños. (Por Héctor Escamilla Ramírez)