Es inadmisible la postura de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buyllá, se cancelar su comparecencia en el Senado, no le conviene despreciar al Congreso, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

“No le ayuda a la República y el Congreso no lo va a admitir. Como presidente de la Junta y de la mayoría, la conmino respetuosamente a que haga caso, a ella y a todos los funcionarios, que están obligados a comparecer cuando el Congreso así lo decida y lo determine”.

Y reiteró que la volverán a citar.

“Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir y no vamos a aceptar un desacato, ni tampoco desaire o desprecio a uno de los poderes por una funcionaria, aunque sea muy importante”.

Tampoco es necesario que se le envíe una lista de preguntas, porque las comparecencias son libres y los legisladores tienen total libertad para preguntar lo que quieran. (Por Arturo García Caudillo)