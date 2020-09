El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no tiene diligencia ni celeridad en los peritajes que debe hacer a los cuerpos de personas no identificadas que forman parte de la investigación por anomalías durante la gestión de Luis Octavio Cotero Bernal, revela la Fiscalía Anticorrupción.

En un informe enviado a diputados sobre el estado que guardan seis carpetas, la Fiscalía detalla que el instituto ha argumentado el estado de descomposición de los cuerpos para no hacer peritajes, y porque se borraron los registros que había en etiquetas por usar material incorrecto.

El Instituto tampoco ha entregado datos sobre los cuerpos que estaban en bolsas, sin registro ni inventario, y que eran donados a las universidades, por lo que no es posible determinar una responsabilidad.

Expone además que la Fiscalía del estado tampoco ha respondido la solicitud sobre quien dio la orden de mover cuerpos en contenedores, ni se ha resuelto tampoco que hacer con la indumentaria de los cadaveres toda vez que su destrucción está prohibida. (Por Mireya Blanco)