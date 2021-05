A unas horas de la manifestación por el asesinato en Guadalajara de los tres hermanos González Moreno, el coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas y jefe de Sociología del CUCSH de la UdeG, Jorge Ramírez Plascencia, reprocha la falta de acción de las autoridades ante la ola de violencia del crimen organizado.

“Lo que se ha visto es que estos grupos no conocen límites al horror. Las cosas que se han documentado son en verdad fuera de serie, son cosas tan espantosas y tan tremendas que nos estemos acostumbrando a ellas, como el hecho de que se utilicen víctimas para señalizar brutalidad, el hecho de que se recluten a la fuerza a personas para convertirlos en soldados de los cárteles, eso es realmente tremento ¿no? y lo que sorprende mucho es que la autoridad no reacciona, no reacciona y no reacciona”. (Por Gricelda Torres Zambrano)