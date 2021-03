A casi una semana del cierre de las compuertas de la presa Calderón, el investigador y académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleasson Espíndola, reprocha que Jalisco no cuente con un sistema de medición que permita conocer con exactitud los niveles de agua con que cuenta.

“Al tener datos precisos de cuánto se tiene en la presa, cuánto se tiene en los en Chapala, en los pozos, no hablo de estudios, hablo de mediciones puntuales, así como tú puedes ver el medidor de la gasolina en tu carro, así debería de haber un sistema de medición de aguas en la ciudad. Al no haber este sistema que pueda ser transparente, abierto a la sociedad, el manejo de la información podría ser discrecional”.

El cierre de la presa Calderón provocará desabasto en 213 colonias de la Zona Metropolitana durante el estiaje, sin embargo a la fecha, el SIAPA aún no informa las zonas y fechas exactas de la afectación. Tapatíos reportan ya una semana sin agua. (Por Gricelda Torres Zambrano)