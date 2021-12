Con el cumplimiento de apenas 30 de 148 indicadores, la administración del gobernador, Enrique Alfaro, reprueba en el alcance de sus metas, explica el director del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, al desglosar los resultados de la evaluación ¿Qué has hecho gobernador?.

“Sí, hasta el momento no ha cumplido ni con la mitad. Tenemos que hacer una ponderación. De estos 148 indicadores, 17 fueron afectados por la pandemia de Covid-19, no son tantos, de entrada hubiera esperado más, pero no son tantos”.

Insiste en que 17 indicadores fueron afectados por la pandemia de Covid-19. Un total de 29 más no fueron evaluables y nueve son calificados como irregulares.

En conclusión sostiene Chacón Benavides, no es satisfactorio el avance en el cumplimiento de las metas de la administración de Enrique Alfaro. (Por Gricelda Torres Zambrano)