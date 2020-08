El colectivo “Somos 4, 5 y 6”, que agrupa a jóvenes que fueron víctimas de detenciones extrajudiciales cuando participaban en las manifestaciones contra la muerte de Giovanni López reprobaron que un juez de control haya decidido no vincular a proceso a los agentes de la Fiscalía local que fueron aprehendidos por estos hechos.

Luis, uno de sus integrantes, exigió a autoridades locales que se combata la impunidad de este caso y que se escuchen todas las voces de quienes han sido víctimas de una desaparición.

Pidieron que se desmantelen las jaulas donde ellos estuvieron detenidos.

“Nos preocupa la impunidad que ya es hábito en Jalisco, como muestra puntual mencionamos la comparecencia de ayer, 14 de agosto de 2020, donde no se vinculó a proceso a tres de los elementos acusados de participar en delitos que nos afectaron y no han sido tipificados como desapariciones”.

El colectivo negó acuerdos por debajo de la mesa con el Gobierno local por impulsar y acordar una serie de foros donde se promete analizar la política de seguridad en la entidad. (Notisistema, Mireya Blanco)