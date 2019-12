Asegura el empresario Carlos Slim que no hay un lugar mejor para invertir en el mundo, que México.

“Hay muchos proyectos, hay muchos recursos financieros en el mundo, ¿y porqué hay muchos recursos financieros en el mundo?, porque las tasas de interés son negativas en Europa, son negativas en Japón, en Estados Unidos son del uno y medio por ciento, 1.6 por ciento, negativas en términos reales y no saben dónde conducir su dinero y no hay mejor alternativa que conducir la inversión a México. No sólo esta inversión de los fondos que hay disponibles en los mercados, sino también la Banca mexicana tiene una gran liquidez, los ahorros de los fondos de pensión son enormes”.

Al participar de la puesta en operación del Túnel Emisor Oriente, el presidente vitalicio de Grupo Carso aprovechó para decir que el Plan Nacional de Infraestructura será el detonante para impulsar la economía mexicana, y aspirar con ello a un crecimiento superior al 1.9 por ciento anual. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)