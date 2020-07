Un hombre de la tercera edad fue rescatado por elementos del cuerpo de Bomberos de Guadalajara, luego de derrumbarse parte de la vivienda en la que habitaba en el cruce de Pedro María Anaya y Felipe Ángeles, en la Ex Penal de Oblatos. El afectado de 70 años no quería ser rescatado, vive en condiciones de abandono por parte de su familia y temía que si lo sacaban de su casa no podría volver a ella y es todo su patrimonio

Colapsó la bóveda de la finca a causa de la humedad, de aproximadamente nueve metros cuadrados. El inmueble se encontraba en malas condiciones.

El adulto mayor sufrió sólo algunos golpes en las piernas y fue trasladado en condición estable a la Cruz Roja y posteriormente será auxiliado por el DIF Municipal. Autoridades realizan una valoración de la casa para determinar si aún es habitable. (Por Héctor Escamilla Ramírez)