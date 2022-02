Tras la resolución de un Tribunal Colegiado que ratifica el amparo otorgado a un particular que impugnó el decreto de protección ambiental en la zona de fragilidad de El Bajío, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, afirmó que el resolutivo no compromete o afecta el blindaje a esta zona.

“Lo único que establece el amparo es poder agotar en términos de procedimiento el derecho de audiencia, no se está echando para abajo el decreto, el decreto de protección está vigente, son algunos casos nada más, hemos ganado muchos otros”.

El Ejecutivo señaló la sentencia no implica autorización a la construcción o urbanización del terreno del particular y al tratarse de una tesis aislada sólo tiene efectos para el promovente del amparo.

En la zona de El Bajío hay cuando menos 80 amparos tramitados en contra de blindaje impuesto a la zona en 2019. A decir del Gobierno del Estado, 30 juicios han sido resueltos favorablemente para el Ejecutivo en primera instancia y 20 de ellos tras su revisión en Tribunales Colegiados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)