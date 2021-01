La Cámara de Comercio de Guadalajara respalda la decisión del gobierno de Jalisco, y en particular de la mesa de salud, de suspender algunas actividades económicas como estrategia para disminuir los casos activos de Covid-19.

El presidente de la CANACO Xavier Orendáin de Obeso (en la foto) pide ahora que la sociedad haga su parte para que se corte la cadena de contagios y que el cierre comercial no le vaya a ser peor.

“Donde seis de cada 10 personas mayores que se contagian de Covid tienen el riesgo de perder su vida es altísimo, y eso debe mover cualquier conciencia, inclusive las conciencias que a la fecha no han acatado disposiciones de salud”.

La Cámara de Comercio de Guadalajara también pide a las empresas que sean responsables y acaten el decreto estatal. (Por José Luis Escamilla)