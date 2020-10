Tras la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a los actuales titulares de la Sedena y Semar, a quienes, dice, él personalmente investigó.

“Quiero también decir que le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina, y al general secretario Sandoval. Me tocó elegir a los dos. Hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos. Investigué sobre sus antecedentes, sobre su honorabilidad, y los dos se caracterizan por ser incorruptibles”.

Explicó que los ex secretarios de la Defensa y de Marina, le propusieron ternas con los nombres de quienes pudieran ser sus sucesores, y ni Sandoval ni Ojeda estaban en las listas. Asimismo, explicó que en México no hay

ninguna investigación abierta en contra del general Cienfuegos. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)