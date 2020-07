La presidenta del Congreso de Jalisco, Sofía García Mosqueda, respaldó la petición de colectivos feministas para que la secretaria de Igualdad Sustantiva, Fela Pelayo, deje el cargo tras darse a conocer que no cumple el requisito legal de tener un título de licenciatura para ejercerlo.

La diputada priísta, integrante de la Comisión de Igualdad en el Legislativo, dijo que la ley debe ser pareja para todos los funcionarios, sin chiqueados al interior del gabinete.

“Tenemos que empezar desde cuándo somos responsables de estar al frente y más de una Secretaría de tener y cumplir todos los requisitos mínimos necesarios conforme a la ley para poder estar en un puesto, que la ley es pareja y se aplique para todas y para todos, que no haya chiqueados o chiqueados”.

García Mosqueda dijo que haber firmado como licenciada sin serlo es una falta grave que debe revisarse, y recordó que la ley pide tener el titulo profesional y experiencia en el ramo, no una u otra como justificó el gobierno local. (Por Mireya Blanco)