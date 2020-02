Defiende el director del Seguro Social, Zoé Robledo, la designación de la enfermera, Edith Bermúdez, quien será a partir del 15 de febrero la nueva titular de la oficina de representación del IMSS en Jalisco.

“El hecho de que sea una enfermera que empezó como auxiliar y que llegó a ser titular de enfermería de una delegación, que llegó a manejar muchos programas no la hace alguien que pueda ser fácil de manipular, lo digo porque hay muchas versiones en Jalisco de preocupación, de que es una gran delegación, pues sí, pero muchas veces hubo delegados políticos que no evitaron la corrupción, que no evitaron el deterioro de la prestación de los servicios y al contrario, entiendo que la resistencia al cambio sea tan grande a partir del hecho de que una enfermera hoy controle lo que durante muchos años, políticos o incluso médicos ya convertidos en la política mala de la contratación, de los cochupos y demás, pues estén temerosos de que va a llegar alguien limpio”. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)