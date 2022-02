La advertencia de Pablo Lemus de modificar reglamentos para sancionar a regidores que no acuden a laborar al ayuntamiento, generó airadas reacciones entre los regidores de Morena. La mención tuvo dedicatoria al regidor Carlos Lomelí, pues Lemus le acusó de ausentarse cuatro días para irse a la Ciudad de México. Lomelí respondió que no son los empleados de Lemus y realizaban acciones propias de su encargo:

“Es decir, no tenemos horario establecido, y no aplica un registro de asistencia. La relación laboral que tenemos con el municipio, con el municipio que representamos, no es como el primer edil piensa, que somos sus trabajadores o trabajadores a su servicio que nos quiere hacer checar tarjeta”.

Lomelí Bolaños anunció que amplió la demanda por daño moral contra Pablo Lemus por las declaraciones que ha hecho contra él y retomó el tema del arrendamiento de patrullas, insistiendo que hay anomalías en la compra de las unidades, supuestamente a sobreprecio y comparó los vehículos que fueron comprados en Tonalá recientemente con los arrendados en Guadalajara. (Por Héctor Escamilla Ramírez)