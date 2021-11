La renuncia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, sólo fue un rumor infundado, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este, un rumor. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de Salud así, quizás antes, pero que yo recuerde no. Premio Nacional de Ciencia, pero sobre todo una gente muy humana, honesto. Imagínense, ¿cómo lo vamos a cambiar?”.

En cuanto al subsecretario Hugo López Gatell, aseguró que decidió llevarlo a Washington a la Cumbre de Líderes de América del Norte porque él es el encargado de la estrategia contra la Covid, y porque de esa manera hacía un reconocimiento a su trabajo y a la forma en que ha resistido los ataques de sus adversarios. (Por Arturo García Caudillo)