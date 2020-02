El presidente de la Asociación Civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa, acusa al Gobierno Federal de la falta de medicamentos para niños con cáncer, ya que cerró la llave sin garantizar la compra antes:

“Federal no ha cumplido su palabra, las compras consolidadas fueron a finales de enero esto para los que pues ya estamos metidos en este asunto sabemos que la medicina va a llegar, si llega a mediados de marzo, no se ha hecho ninguna compra extraordinaria y eso me parece una cosa gravísima, mas cuando muestra en sus programas mañaneros cheques por dos mil millones de pesos, donde hay un recurso que no se esta utilizando, pero lo van a guardar para premios, cuando la gente se está jugando la vida en los hospitales”.

Desde hace un mes, Nariz Roja ha hecho recaudación de fondos para comprar medicamentos para niños con cáncer. (Por Rocío López Fonseca / Foto: Cuartoscuro)