Luego de 46 años, el Sagrario Metropolitano ubicado a un costado de la Catedral, por fin ha comenzado a ser restaurado.

Hace un año y contando con la anuencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia se le comenzó a meter mano a la cantera, sin embargo para la restauradora, Luisa Tapia Gálvez, el mayor riesgo son los vacíos que hay alrededor de El Sagrario.

“Este si se que las vibraciones afectan, pero no creo que tanto, a mi más bien me preocupa que al frente tenemos la Línea 3, por un costado el túnel de Hidalgo, por atrás tenemos el estacionamiento de la Plaza de la Liberación, quiere decir que el único terreno que nos sostiene es esta cuadrita, este cuadrito…¿Qué podría pasar?… No podría decir, pero a mi si me da miedo o sea si podría llegar haber algún no creo, los ingenieros dicen que lo han estudiado, pero el que haya estas vibraciones, estas grietas, si puede generar, es un riesgo”.

La restauración de El Sagrario Metropolitano incluye también el archivo histórico y documental del inmueble. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)