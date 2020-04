Está semana comenzó a circular un video de retauranteros de la localidad donde se invita a la ciudadanía a consumir con el hastag #AquiNadieTruena.

Uno de los precursores de esta idea, Álvaro Aguilar, del restaurante Un Cuarto de Kilo, aclara que no es sólo un video motivacional, sino un llamado a la ciudadania a iniciar una cadena de apoyo.

“Lo que queremos es que la sociedad se active ya, que no sea un vídeo motivacional que sepan que la solución está en nosotros, ahorita lo que les pedimos es que este movimiento no quede aquí, que cada negocio tenga afuera una lona o una cartulina que tenga el hastag #AquiNadieTruena Esto no va a cambiar viendo vídeos motivacionales ni chateando Whatssap, lo que necesitamos es que la gente tome conciencia y estemos unidos ayudándonos”.

En el video se puede ver a importantes restauranteros, taqueros, torteros, tamaleros y pasteleros, quienes dicen a la ciudadana #AquíNadieTruena (Por claudia Manuela Pérez / Foto: Cuartoscuro / Video: Canirac)