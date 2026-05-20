La cocina de Guadalajara volvió a destacar a nivel internacional luego de que los restaurantes Alcalde y Xokol obtuvieran una Estrella Michelin en la edición 2026 de la Guía Michelin.

El anuncio se realizó durante una ceremonia celebrada en Jalisco, entidad que además fue incorporada oficialmente a la cobertura de la prestigiosa publicación culinaria.

Con ello, Jalisco se suma a estados como Ciudad de México, Oaxaca y Nuevo León dentro del mapa gastronómico evaluado por inspectores Michelin.

La edición 2026 reunió a 225 restaurantes de México y elevó a 27 el número de establecimientos mexicanos con una Estrella.