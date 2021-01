Aunque tuvieran mucha fe, los regresaron a sus casas. A causa de la pandemia por Covid-19, los ingresos al poblado de Cajititlán estuvieron cerrados para evitar aglomeraciones en esta comunidad de Tlajomulco durante las festividades del Día de Reyes. Mañana que es el recorrido de las tres figuras por la laguna, sólo participarán pequeñas comitivas eclesiasticas y autoridades municipales, no se permitirán contingentes ni acompañamientos.

Adrián Salinas Tostado, director del Proyecto Cajititlán Sustentable comenta:

“Se establecieron filtros en todo lo que son los ingresos a la orilla del pueblo, por el circuito sur y ahí se está controlando el acceso a puro habitante de la población, proveedores de servicio y nadie más”.

Esta mañana llegaron feligreses caminando y otros en camión y no se les dejó pasar. Señalan que no han habido altercados porque se les impide el paso, aunque algunos peregrinos acusaron que los modos no fueron los más amables. (Por Héctor Escamilla Ramírez)