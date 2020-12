A causa de la pandemia por el Covid-19, las fiestas de los Reyes Magos de Cajititlán tendrán múltiples restricciones.

Los días 6 y 7 de enero, los de mayor afluencia, no se permitirá el acceso a visitantes al pueblo, sólo podrán ingresar habitantes de esta localidad, además que malecón y plaza principal estarán cerrados.

Se suspenderán los recorridos por las calles, convivios entre gremios, música en la vía pública, verbenas, castillos, cabalgatas y peregrinaciones.

No se permitirá la instalación de comercio foráneo.

De las procesiones, la del pueblo se hará en vehículos sin contingentes. Adrián Salinas, titular del proyecto Cajititlán Sustentable, comentó las actividades acuáticas:

“En las lanchas embarcarán a los Reyes, el recorrido será el tradicional pero obviamente la diferencia es que no habrá pues la peregrinación acostumbrada, ni el acceso insisto el día 7, a ningún feligrés”.

Los aforos en las actividades en los templos serán limitados y además habrá filtros sanitarios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)