La frontera entre México y Estados Unidos no se cerrará, aunque sí se implementarán algunas medidas debido a la epidemia del Covid-19, asegura el canciller Marcelo Ebrard.“Después de las negociaciones que ha habido, muy intensas, diría yo, en los últimos dos días, largos días y noches, lo que se ha logrado es que las medidas para lo que se denomina la reducción del riesgo de propagación del virus no vayan a afectar actividades sustantivas para la economía de México y Estados Unidos y de la región fronteriza. Yo he visto en algunos medios, incluso ayer en algún canal de televisión con Estados Unidos: se cierra la frontera. No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este trabajo?, pues sí, podría” . Sí habrá restricciones para casos de turismo y recreación, explicó, pero no afectará el comercio, particularmente el terrestre, aunque tampoco habrá cancelación de vuelos. Finalmente, y como una medida para enfrentar la crisis económica, se acordó acelerar la implementación del TMEC y echarlo a andar a más tardar en el mes de junio. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)