El presidente López Obrador está enviando un mensaje confuso al decir que se hizo un escándalo sobre el retén donde el viernes se detuvo, en Badiraguato, a periodistas, ya que cualquier grupo armado que no pertenezca a las Fuerzas de Seguridad, está fuera de la Ley, asegura el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

“Estas armas prohíbas y de uso exclusivo del Ejército son sancionada por la Ley. Entonces la Ley tiene que cumplirse sin excepción. A mí me preocupa porque el mensaje es confuso. El presidente de la República ha expresado un punto de vista que yo respeto, no quiero confrontarme con él, él ha dicho que no pasó nada y que estos grupos estaban intentando que nadie entrara con armas, pero si son grupos que no están dentro de las instituciones, están ubicadoa fuera de la Ley”.

Y a unos días de las elecciones en seis entidades, dijo que hay focos rojos en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, debido al clima de violencia que vive la región. (Por Arturo García Caudillo)