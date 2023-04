En sólo una semana de operativo, el Ayuntamiento de Tlajomulco y la Policía Vial realizaron el retiro de 238 motocicletas, tres vehículos y dos mototaxis que presentaban irregularidades.

Los vehículos fueron detectados en retenes que en los últimos días se instalaron en zonas como Santa Cruz del Valle, Chulavista, Santa Fe, la cabecera municipal y San Agustín.

Las unidades fueron retenidas tras detectar irregularidades como que los conductores no portaban casco, chaleco o no llevaban la tarjeta de circulación.

En otros casos eran motos robadas.

Explica el destino de las motos Francisco Javier Cervantes de la Cruz, director de Movilidad de Tlajomulco.

“Principalmente al IJAS 6, o igual al IJAS 8, yo les pedí que fuera al IJAS 6 que le queda a la gente un poco más cerca que es cerca del rumbo del Tutelar, y si no bueno se van al IJAS 8 porque la cantidad de motocicletas es importante”.

Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán en varias zonas del municipio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)