De momento, el ayuntamiento de Guadalajara ha retirado 600 toneladas de basura de la finca ubicada en Atmósfera y Paseo de la Arboleda y que durante muchos años fue refugio de 19 indigentes. En este momento se trabajan en la limpieza de las habitaciones del inmueble. El jefe de gabinete, Erik Tapia señaló que se realizan los dictámenes porque incluso no se descarta la demolición de la finca pues presentaría daño estructurales:

“Que la estructura por todos los años de abandono, de humedad, de sobrecarga de capacidades, porque incluso dentro, no sé si tú ingresaste pero adentro de la estructura había construcciones”.

Tapia señaló que la finca no se intervino sólo por estar en Jardines del Bosque; recientemente también hubo un operativo similar en un inmueble de la calle San Jorge en la colonia San Vicente donde indigente condicionaron para quemar llantas y sustraerles el metal, con el riesgo a casas contiguas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)