Totalmente pelón de contenedores para la basura ha dejado el Ayuntamiento de Guadalajara al tradicional barrio de Analco.

Desde el pasado viernes, trabajadores tapatíos comenzaron a retirar las llamadas “papeleras inteligentes”.

“Se los llevaron, también de las cuadritas hacia alrededor porque la gente aparte de que no los usaba mucho, ponía su basura de su casa encima -¿Pero ahora en dónde pone la basura?– La tiran al suelo, salió peor, ni parece que barremos -¿Y cuánto tiempo ya llevan así?- Apenas ayer que llegamos ya vimos, vimos esa noticia que ya no estaban, pero también las callecitas aledañas también los quitaron”.

Ahora el problema es que ante la falta de contenedores, la gente ha comenzado a tirar la basura en los llamados “puntos limpios” que de limpios no tienen nada y, por ejemplo, aquí, en San Sebastián de Analco están hasta el tope de basura y moscas, pues el camión no pasa desde hace dos días. (Por José Luis Jiménez Castro)