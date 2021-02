Este jueves minutos después de las dos de la tarde elementos de la fiscalía de Jalisco retiraron los sellos de clausura que el lunes pasado se colocaron en la fachada del restaurante Los Otates, luego de la balacera ahí registrada.

El propietario del establecimiento Bernardo Padilla aceptó que el negocio tuvo pérdidas superiores a los 200 mil pesos, además de lo que dejaron de percibir meseros y valer parking por concepto de propinas.

“Sí, me tocó estar aquí. No, yo estaba en mi oficina, acudí con mis empleados a protegerlos, a los comensales… Pues sí nos ayudaría muchísimo como les comentaba recibimos mucho apoyo de todos y sí esperamos que ese apoyo se siga viendo reflejado una vez estando abiertos.”

El propietario de Los Otates anticipó que el restaurante será reabierto el fin de semana una vez que terminen con la limpieza.

Los dos meseros que resultaron heridos durante la balacera ya están en sus casas pero aún no regresarán a trabajar. (Por José Luis Escamilla)