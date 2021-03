Debido a que se detectaron diversas anomalías, tanto en la falta de prestaciones como en las medidas de seguridad para laborar, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de Jalisco colocó sellos y solicitó el retiro de unidades de la ruta 24, informó la dependencia a través de un comunicado.

En lo que respecta a los conductores, se corroboró que el pago se su salario no se estaba realizando en tiempo, además no tiene prestaciones como seguro social ni aguinaldo, horas extras ni prima vacacional.

La Secretaría del trabajo agrega que los conductores no cumplían los protocolos biosanitarios por Covid, como el uso de cubrebocas, y que los espacios físicos de la terminal de su ruta tampoco son adecuados conforme marca la ley laboral, por lo que se colocaron sellos inhabilitado las áreas laborales y retirando las unidades.

El comunicado emitido por la dependencia no especifica si la inspección se hizo por algún tipo de denuncia o como parte de un proceso de revisiones aleatorias. (Por Aníbal Vivar Galván)