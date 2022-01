Con oposición de varios regidores, porque el tema no se consultó en comisiones y afirman no se aclaran varios aspectos, el pleno del ayuntamiento de Guadalajara aprobó retomar el programa de adopciones de camellones, banquetas y áreas verdes para que empresas o particulares se hagan cargo del mantenimiento y a cambio puedan colocar una placa con publicidad.

El regidor Tonatiuh Bravo fue uno de las que criticó que el asunto se pasara directamente a aprobación del pleno. Aunque se pidió sacarlo de la orden del día, no procedió:

“Estamos disponiendo de vialidades públicas que le pertenecen a todas las tapatías y los tapatíos y sin embargo aquí no se nos adjuntó ningún modelo de convenio, entonces de aprobarlo ni siquiera sabemos a ciencia cierta cómo están los convenios”.

El programa emula uno iniciado en la administración de Aristóteles Sandoval, pero que tuvo su aspecto negativo cuando después de un tiempo varias empresas se desentendieron del espacio que estaban cuidando y aún así dejaron su placa con publicidad; en otros casos privatizaron el espacio asignado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)