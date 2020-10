Cinco meses después el tufo retornó. Vecinos de Parques del Palmar y Santa Cruz del Valle, en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco reportaron este domingo que volvió el hedor a gas que se registró durante varios episodios en los meses de mayo y junio y que causó alarma entre los colonos.

Aunque la autoridad ha tratado de encontrar la fuente del olor, es hora que no ha sido localizado. Habla una afectada:

“El día de ayer domingo como a las cinco de la tarde estaba yo en mi casa y me dio un olor muy fuerte a gas, revisé mi estufa, mi cilindro, mi boíler, la casa, pues no, no era una fuga de mi casa. Venía como del drenaje, estaba así muy fuerte el olor”.

Otros vecinos reportaron situaciones similares. Desde hace cinco meses que comenzó a denunciarse esta situación, vecinos han reportado la posibilidad que el tufo, por su periodicidad, se origine de actividades irregulares, pero la autoridad tampoco sabe exactamente que es el olor que se percibe en el entorno. (Por Héctor Escamilla Ramírez)