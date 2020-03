El retraso en la llegada de insumos de Asia para la industria textil Jalisciense, debido al coronavirus, no repercutirá en un aumento de precios al consumidor final asegura el nuevo presidente de la Cámara de la Industria Textil, Mario Gutiérrez Treviño.

“Se ha Estado atrasando un poco, un algo el tema de las entregas, se ha Estado atrasando 30,60, 90 días…habrá un costo para la ciudadanía.. Fíjese que yo creo que no lo verán reflejado, ni tampoco en la cartera ehh. Yo creo que no va a haber incrementos seguimos nosotros este seguir trabajando a esos precios”.

Agrega que algunas empresas de Taiwán reanudaron la producción y comenzarían sus envíos. (Por Claudia Manuela Pérez)