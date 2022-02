Es de sabios cambiar de opinión y la Agencia Metropolitana de Movilidad decidió modificar algunos semáforos de la complicada glorieta de La Normal.

El de Ávila Camacho y la glorieta lo instaló más adelante para darle continuidad a la circulación, y el de Carlos Pereira lo cambiaron de ubicación para dar vuelta continua.

Sin embargo, los atorones continúan, expresa un vecino del lugar.

“Sí aquí todo el tiempo están los atorones, todo el tiempo el congestionamiento está bastante -¿A pesar de que ya modificaron los semáforos?- Pues, digo, fue para mal, pusieron tanto semáforos y que no están sincronizados”.

Y es que el problema en la glorieta de La Normal no son los semáforos sino la reducción de carriles, pues ancharon las banquetas y los vehículos no caben. (Por José Luis Jiménez Castro)