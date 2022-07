De la reunión de este martes entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador no saldrán acuerdos migratorios, económicos o en materia de seguridad, y por tanto, será más que nada para tomarse la foto, anticipa el investigador en Políticas Públicas de la Universidad de California y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Héctor Cárdenas.

“Yo creo que va a ser una foto que va a mostrar aliados respetuosos, yo creo que va a ser una foto buena para los dos lados, donde AMLO se va a ver con el abrazo efusivo de Biden, porque Biden es efusivo por naturaleza. Risas, muchas sonrisas. O sea, la foto es una cosa, y las pláticas en privado y las pláticas de los segundos y terceros niveles de los equipos es otra cosa”.

En el tema energético, por ejemplo, no habrá prácticamente ningún avance, explicó, porque es muy difícil que se acepten ese tipo de temas, y además el presidente Biden debe cuidarse de crear más ruido, pues electoralmente no le conviene. (Por Arturo García Caudillo)