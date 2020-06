El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que

el atentado en contra del jefe de la policía capitalina no es un reto en contra del Estado mexicano, sino en contra del estado de derecho.

“Lo asumimos como un reto al estado de derecho, no como un reto al Estado mexicano, no obstante las fortalezas, la capacidad de fuego de algunas organizaciones criminales, ninguna de ellas tiene la capacidad para retar al Estado mexicano”.

Explicó que aunque no puede confirmar que el atentado haya sido llevado a cabo por el Cártel Jalisco Nueva Generación, sí se trata de un grupo delictivo consolidado con una gran capacidad de fuego, y reveló que hace una semana se registró una eventual amenaza por parte del CJNG en contra de algunos funcionarios de seguridad pública. (Por: Arturo García Caudillo)