León y Pachuca como buenos hermanos no se hicieron daño al empatar a cero en el cierre de la Fecha 2 de la Liga MX, en el Nou Camp. Ignacio Ambriz técnico de los “Panzas Verdes” dice estar contento con el arranque de torneo que ha tenido su equipo.

“Valoro el esfuerzo que esta haciendo el equipo, valoro el compromiso que tenemos de no perder en casa, parece que cumplimos dos años de no perder aquí en casa y eso es importante, me hubiera gustado que sumáramos los tres puntos pero al final tranquilo de que el equipo va a ir creciendo”.

Por otro lado, Ambriz indicó que el partido de la jornada 3 ante el Monterrey, programado para este próximo sábado, se podría disputar hasta el martes 26 de enero, debido a los múltiples casos positivos de Covid-19 que registran los Rayados.

“Justamente ahorita Rodrigo me estaba platicando la situación que se puede cambiar el partido para el martes y no el sábado, mañana en la noche nos avisarán como está la cuestión del tema del COVID que tengan ellos pues sigue estando complicado, la verdad que hay que seguirse cuidando no nos podemos confiar en nada de esto y bueno ya se tomará medida de si se tenga que jugar el sábado o el martes nosotros estamos preparados, nosotros tenemos que seguir trabajando y bueno también hubo otros casos por ahí Pachuca tuvo varios casos y jugó, nosotros también tuvimos varios casos y jugamos en Ciudad Juárez pero reitero yo siempre he dicho que la salud es primero y hay que respetar lo que venga en puerta de lo que decida el Club Monterrey”.

El Monterrey podría sumar ya 19 casos positivos en toda la institución, entre los que destacan los jugadores del primer equipo como: Rogelio Funes Mori, Aké Loba, Stefan Medina, Avilés Hurtado, Jesús Gallardo, Maxi Meza, César Montes y Matías Kranevitter; además de otros casos en la categorías inferiores y en el staff del club. (Por Manuel Trujillo Soriano)