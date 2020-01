El ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, estaría en negociaciones con la justicia de los Estados Unidos para evitar un juicio en su contra por recibir millonarios sobornos provenientes del narcotráfico.

En la información que hizo público este lunes el diario El Universal, se habla de un posible retraso en el tiempo para el juicio y “concentrar esfuerzos en las negociaciones”.

El documento judicial lo firman García Luna y la fiscalía del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

El ex titular de la seguridad en el país se declaró no culpable el pasado 3 de enero. (Foto: Archivo)