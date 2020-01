La esposa del padre de familia agredido ayer con una piedra por un indigente del Jardín de San José y por lo cual perderá su ojo izquierdo pide justicia, pues teme que por tratarse de una persona en situación de calle lo dejen libre rápidamente.

Asegura que ese sujeto vive frente a una escuela primaria y es agresivo.

Habla la señora Mara Velasco: “Es un sujeto como de 27 años, ahorita no recuerdo su nombre, ya dio él su nombre, es un indigente, vive en la calle, él mismo también dijo que no tenía domicilio seguro, ni podía hacer nada, esta como un poco mal también de sus facultades mentales, pero yo pienso que por eso mismo no deben de estar enfrente de una escuela primaria, todo el día dormir aquí y enviciarse aquí mismo en este parque”.

Padres de familia de la escuela ubicada frente al Jardín de San José, aseguran que este sujeto ya había sido denunciado precisamente por agresivo. )Por José Luis Jiménez Castro)